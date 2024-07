Sieg bei der Fußball-EM, Sieg in Wimbledon, Sieg im Profi-Golf - und nun auch noch ein Sieg im Segeln: Das spanische Team hat völlig überraschend den bedeutenden SailGP gewonnen.

Bob Martin For Sailgp/PA Media/dpa

Die Weltliga des Segelsports ging in den USA zu Ende - und auch hier siegten am Sonntag die Spanier. (Archivbild)

San Francisco - Nach den spanischen Siegen bei der Fußball-EM und beim Tennis-Turnier in Wimbledon durch Carlos Alcaraz haben die spanischen Segler auch zum ersten Mal die Gesamtwertung des SailGP gewonnen. Für ihren Erfolg in der Weltliga des Segelsports kassierten Diego Botin und sein Team ein Preisgeld von zwei Millionen Dollar.

Beim Saisonfinale vor San Francisco überraschten die Außenseiter mit einem Start-Ziel-Sieg zwischen Golden Gate Bridge und Alcatraz und verwiesen den Rekordsieger Australien sowie den America's-Cup-Gewinner Neuseeland auf die Plätze zwei und drei.

Letzter in der vorigen Saison

„Man sagt immer: Aller guten Dinge sind drei. Für uns Spanier waren es heute vier. Mir fehlen die Worte“, sagte der Olympia-Vierte Botin und bezog den Erfolg des spanischen Golfers Sergio Garcia auf der LIV-Tour am Sonntag noch mit ein. In der vergangenen Saison hatte sein Team noch den letzten Platz in der von Oracle-Gründer Larry Ellison und dem neuseeländischen Ausnahmesegler Russell Coutts aufgebauten Profiliga belegt.

Das deutsche SailGP-Team des Unternehmers Thomas Riedel und des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel beendete sein Premierenjahr auf dem neunten von zehn Plätzen.