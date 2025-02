Basketball-Weltmeister Daniel Theis spielte schon bei sechs unterschiedlichen Teams in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Nun kommt eine siebte Franchise hinzu.

Oklahoma City - Basketball-Weltmeister Daniel Theis wechselt innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA von den New Orleans Pelicans zu den Oklahoma City Thunder. Das bestätigten die Thunder nach dem Ende der Wechselfrist am Mittwochnachmittag (Ortszeit). Zuvor hatte unter anderem der Sender ESPN über den sogenannten Trade berichtet.

Theis schließt sich damit dem Team seines Landsmanns Isaiah Hartenstein und des MVP-Kandidaten Shai Gilgeous-Alexander an. Darüber hinaus kann der 32-Jährige plötzlich auf den Titel hoffen. Die Thunder sind derzeit das Team mit der besten Bilanz in der NBA, New Orleans gehört zu den schlechtesten.

Für Theis ist es nach den Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers und eben New Orleans schon die siebte unterschiedliche Station in der besten Liga der Welt.