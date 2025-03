Die deutschen Skispringer und Kombinierer peilen in Trondheim Medaillen an. Wegen des Wetters müssen sich die Sportler auf neue Zeiten einstellen. Fans sollen den Sturm zu Hause abwarten.

Im Granasen Skisenter soll es am Donnerstag sehr ungemütlich werden.

Trondheim - Warnungen vor starkem Wind zwingen die Veranstalter bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim zum Umplanen. Weil in der Nacht und am Donnerstagmorgen starke Böen vorhergesagt sind, wurden die Wettbewerbe nach hinten verschoben.

Skispringer im Fokus

Sportlich hat das deutsche Team zwei gute Medaillenchancen. Im Fokus stehen vor allem die Skispringer, die beim Teamwettbewerb auf der Großschanze um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Statt um 16.20 Uhr startet der Wettbewerb nun um 17.05 Uhr (ARD und Eurosport). Nach einer bislang verkorksten Saison ist für Andreas Wellinger und Co. eine Medaille das Ziel. Team-Weltmeister wurde Deutschland in den vergangenen 20 Jahren nur 2019 und 2021.

Fast sicher ist eine Medaille im Teamwettbewerb der Nordischen Kombination. Das von Olympiasieger Vinzenz Geiger angeführte Team will beim Skispringen (12.30 statt 11.00 Uhr) und dem folgenden Langlauf (16.00 statt 15.00 Uhr) Dauersieger Norwegen um Dominator Jarl-Magnus Riiber im Kampf um Gold herausfordern.

Höchstens Außenseiterchancen auf eine Medaille hat die deutsche Langlauf-Staffel. Ab 14 Uhr (ursprünglich 12.30 Uhr) muss das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder 4x7,5 Kilometer absolvieren.

Wegen des erwarteten Wetters wurden die Zuschauer gebeten, erst kurz vor den Wettbewerben zum Granasen Skisenter zu kommen und während des Sturms zu Hause zu bleiben.