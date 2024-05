Kurz vor Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien hat Vizeweltmeister Deutschland noch mehr Qualität in der Offensive bekommen. Zum Start wird Lukas Reichel aber noch fehlen.

Ostrava - Eishockey-Stürmer Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks wird die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft verstärken. Der 21 Jahre alte Profi aus der nordamerikanischen Profiliga NHL wird nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes am Freitag im tschechischen Ostrava eintreffen.

Ein Einsatz zum WM-Auftakt gegen die Slowakei am selben Tag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) kommt allerdings zu früh. Reichel wird frühestens im zweiten Gruppenspiel am Samstag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen die USA erstmals für den Vizeweltmeister auf dem Eis stehen. Bislang war Reichel 2021 und 2022 für die DEB-Auswahl aktiv.

Nach Nico Sturm (San José Sharks), JJ Peterka (Buffalo Sabres) und Philipp Grubauer (Seattle Kraken) ist der frühere Berliner der vierte Profi aus der NHL. Zudem gab Maksymilian Szuber (Tucson Roadrunners/AHL) in dieser Saison für die Arizona Coyotes sein Debüt in der besten Liga der Welt.

Am Dienstag verlängerte Reichel seinen NHL-Vertrag bei den Blackhawks bis 2026. Pro Jahr wird Reichel 1,2 Millionen US-Dollar (rund 1,1 Millionen Euro) verdienen. In der abgelaufenen NHL-Saison erzielte er in 65 Einsätzen fünf Tore und bereitete elf Treffer vor. Nach Saison-Ende kam er noch für die Rockford IceHogs in den Playoffs der zweitklassigen AHL zum Einsatz.