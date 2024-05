Köln - Otis Livingston II von den Würzburg Baskets ist zum wertvollsten Spieler der Basketball-Bundesliga gewählt worden. Der 27 Jahre alte Spielmacher setzte sich bei dem Voting unter Kapitänen, Assistenztrainern und Medienvertretern mit 52 Prozent der Stimmen durch, wie die BBL mitteilte.

Tommy Kuhse von Aufsteiger Rasta Vechta (25 Prozent) sowie Kevin Yebo von Fiba-Europe-Cup-Sieger Niners Chemnitz (23 Prozent) landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Livingston spielte zuvor in der Bundesliga für Crailsheim und Bayreuth, er kam im vergangenen Sommer an den Main. „Diese Anerkennung bedeutet mir sehr viel. Unsere Coaches, meine Mitspieler und ich haben hart dafür gearbeitet, es ist auch ein Erfolg des ganzen Teams“, sagte Livingston, der als erster Würzburger Profi in der Liga-Geschichte die Auszeichnung erhielt. Würzburgs Sportmanager Kresimir Loncar sagte: „Otis ist ganz klar der beste Spieler dieser BBL-Saison.“ Die Franken haben die Playoffs vorzeitig erreicht.