Einen Monat vor dem Beginn der French Open kommt Tennisspieler Alexander Zverev in Form. Beim Turnier in Madrid hat der gebürtige Hamburger zum Auftakt überhaupt keine Probleme.

Zverev bleibt in Madrid in der Erfolgsspur

Zieht beim Turnier in Madrid souverän in die dritte Runde ein: Tennisprofi Alexander Zverev.

Madrid - Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Madrid souverän die dritte Runde erreicht. Der Olympiasieger von 2021 setzte sich gegen den spanischen Routinier Roberto Bautista Agut nach rund 70 Minuten mit 6:2, 6:2 durch. Im Spiel ums Achtelfinal-Ticket trifft der 28-Jährige entweder auf den Portugiesen Nuno Borges oder Bautista Aguts Landsmann Alejandro Davidovich Fokina.

Beflügelt vom Triumph beim ATP-Turnier in München in der Vorwoche dominierte Zverev die Partie im ersten Satz nach Belieben. Vor allem beim eigenen Aufschlag ließ er seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance.

Im zweiten Satz blieb Zverev fokussiert. Wieder holte er ein frühes Break zum 2:1. Die Vorentscheidung gelang ihm mit einem weiteren Break zum 5:2. Genau einen Monat vor Beginn der French Open präsentiert sich der gebürtige Hamburger damit weiter in Topform.

In der ersten Runde hatte Zverev als Nummer eins gesetzter Spieler bei dem Sandplatz-Event in Madrid noch ein Freilos. Außer Zverev ist Jan-Lennard Struff noch als zweiter Deutscher dabei. Er trifft am Samstag in der zweiten Runde auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.