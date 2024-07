Paris - Angelique Kerber hat bekräftigt, nach den Sommerspielen ihre Karriere zu beenden - doch Alexander Zverev hat nach dem erfolgreichen Erstrunden-Auftritt seiner Tennis-Kollegin eine Prognose gewagt. „Die hört doch nie im Leben auf jetzt“, sagte der 27-Jährige mit einem Schmunzeln. „Die spielt zu gut, um aufzuhören“, meinte Zverev: „Ich habe ihr gestern eine Sprachnachricht geschickt, dass ich glaube, dass sie nie im Leben aufhört. Dazu hat sie nur gelacht.“

Kerber hatte dank einer starken Leistung überrascht. Mit einem Sieg über die frühere Weltranglistenerste Naomi Osaka aus Japan verhinderte sie, dass der Auftakt des olympischen Turniers direkt auch der letzte Einzel-Auftritt überhaupt für sie war. Kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris hatte sie angekündigt, dass sie im Anschluss ihre Karriere beenden werde. „Es ist entschieden und ich fühle mich sehr gut damit“, sagte die Kielerin zu ihrem Entschluss nach dem Sieg gegen Osaka noch mal.

Zverev genießt „Party-Stimmung“

In der zweiten Runde gegen die Rumänin Jaqueline Cristian am Montag (12.00 Uhr) darf sich die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Kerber nun durchaus gute Chancen ausrechnen. Zudem ist sie im Doppel mit Laura Siegemund bei den Olympischen Spielen im Wettbewerb. Für Zverev und Siegemund steht am Montag der erste Mixed-Auftritt gegen die tschechische Kombination Tomas Machac und Katerina Siniakova an.

Das olympische Tennis-Turnier auf der Anlage der French Open genießt Zverev bisher sehr. „Bei den French Open ist die Atmosphäre sehr, sehr Tennis-spezifisch. Die Leute kommen halt zum Tennis schauen“, sagte der Weltranglisten-Vierte: „Hier habe ich das Gefühl, es ist ein diverses Publikum, was einfach die Olympischen Spiele schauen möchte. Es ist eine Super-Atmosphäre, es ist eine Party-Stimmung“.