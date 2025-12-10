Franziska Preuß erlebt mal wieder, dass ihre Gesundheit nicht mitmacht. Sie fällt für den zweiten Weltcup aus, wie auch Youngster Selina Grotian.

Berlin - Weltcupgesamtsiegerin Franziska Preuß und Selina Grotian fallen aus gesundheitlichen Gründen beim zweiten Biathlon-Weltcup des Olympia-Winters aus. Weltmeisterin Preuß (31) ist nach ihrer Corona-Infektion genauso nicht wieder wettkampffähig wie die ebenfalls angeschlagene Grotian (21). Sie können von Freitag an nicht in Hochfilzen an den Start gehen.

„Leider hat es bei Franzi und Selina nicht gereicht, um rechtzeitig fit zu werden, was wir gehofft hatten. Da hat spätestens die letzte Nacht Klarheit gebracht“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. „Nach einer gemeinsamen Entscheidung des Trainerteams und der Ärzte liegt nun der Fokus auf einem Start in Le Grand-Bornand.“ Der dritte Weltcup findet kommende Woche in Frankreich statt.

In der Kader rutscht nun wieder Marlene Fichtner, die nach ihren schwachen Ergebnissen beim Saisonauftakt in Östersund eigentlich im zweitklassigen IBU-Cup starten sollte. Der Weltcup im Pillerseetal beginnt für die Frauen am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Sprint.