Die Grün-Roten marschieren aktuell durch die Bundesliga. Gegen Melsungen genügt dem SC Magdeburg bereits ein Unentschieden, um vorzeitig die Hinrundenmeisterschaft zu sicher.

Der SC Magdeburg hat wettbewerbsübergreifend alle elf Heimspiele in dieser Saison gewonnen.

Magdeburg - Die Heimspiele des SC Magdeburg gehen weiter. Am Mittwoch (20 Uhr/Dyn) sind die Grün-Roten zum dritten Mal in einer Woche in der Getec-Arena gefordert – insgesamt stehen noch sechs Partien vor eigenem Publikum im Dezember an. Gegen die MT Melsungen reicht bereits ein Zähler, um vorzeitig die Herbstmeisterschaft zu feiern. Doch das wäre nur ein Zwischenziel auf dem Weg zum dritten Titelgewinn in der Bundesliga seit 2022.