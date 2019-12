Drei Deutsche, zwei Frauen, ein Champion: Die WM ist das absolute Highlight der Darts-Profis. Auf zwei Sportkanälen kommt man bis zum Neujahrstag kaum mehr an dem Event im Londoner Norden vorbei.

London (dpa) - An diesem Freitag (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) beginnt die 26. Darts-WM des Weltverbandes Professional Darts Corporation (PDC). Das Event im Alexandra Palace in London ist das mit Abstand größte und wichtigste Turnier des Darts-Jahres.

Qualifiziert haben sich nicht nur Titelverteidiger Michael van Gerwen und weitere langjährige Top-Spieler, sondern auch drei Deutsche und zwei Frauen. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen zur Darts-WM.

Wie lange dauert die WM - und wie wird gespielt?

Die WM dauert wie jedes Jahr knapp drei Wochen, den Höhepunkt markiert das Endspiel an Neujahr. Es wird - mit Ausnahme der drei Weihnachtstage und Silvester - jeden Tag gespielt. Dabei sind 96 Profis, gespielt wird im K.o.-Modus. Die besten 32 Spieler der Welt, darunter der Deutsche Max Hopp, haben zunächst ein Freilos, sie greifen erst in Runde zwei ein. Im Gegensatz zu den meisten anderen Sportarten wird die WM jährlich ausgetragen. Termin (ab Mitte Dezember) und Spielort (London) sind Jahr für Jahr gleich.

Wer ist favorisiert und wie hoch ist das Preisgeld?

Vorjahressieger van Gerwen (Niederlande) gilt als Favorit auf seinen vierten Titel. "Mighty Mike" führt die Weltrangliste seit knapp sechs Jahren an und gilt unangefochten als der beste Spieler der Welt. Seine härtesten Widersacher sind der ehemalige Rugby-Spieler Gerwyn Price (Wales) und der frühere Elektriker Rob Cross (England). Wohl nur noch Außenseiterchancen hat der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande), der nach der WM abtritt. Neben der etwa 20 Kilogramm schweren Sid Waddell Trophy werden 2,5 Millionen Pfund und damit so viel wie im Vorjahr ausgeschüttet. Der Sieger erhält eine halbe Million.

Welche Deutschen sind qualifiziert? Wie stehen ihre Chancen?

Der 23 Jahre junge Hopp ist an Position 24 gesetzt - so gut war im Vorfeld einer WM noch nie ein Deutscher platziert. In der zweiten Runde könnte Hopp aber gleich auf den zweitbesten Deutschen, den Saarländer Gabriel Clemens, treffen. Das erhöht auch die Chance, dass erstmals in der WM-Geschichte ein Deutscher das Achtelfinale erreicht. Für Debütant Nico Kurz wäre jeder Sieg ein großer Erfolg.

Was ist in diesem Jahr besonders?

Es ist van Barnevelds letztes Turnier. Der Niederländer wird mit 52 Jahren in Rente gehen und letztmals im Alexandra Palace starten - er folgt damit Rekord-Champion Phil Taylor, der sich vor zwei Jahren bereits in den Ruhestand verabschiedete und bei seiner Abschiedstour noch einmal das Finale erreichte. Auf den ersten WM-Einzelsieg einer Frau hoffen im "Ally Pally" Mikuru Suzuki (Japan) und Fallon Sherrock (England). Insgesamt sind 28 Nationen beim größten Turnier der Welt vertreten.

Wer überträgt die Darts-WM? Und wie viel kann man sehen?

Drei Wochen lang jedes Spiel. Der TV-Sender Sport1 und das kostenpflichtige Streaming-Portal DAZN haben jeweils über 100 Live-Stunden eingeplant, zudem sollen Analysen, Reportagen und in London geführte Interviews zu sehen sein. Fast jeden Tag wird schon am Nachmittag (13.30 Uhr) gespielt. Während Sport1 bei den Experten auf die nicht-qualifizierten Profis Martin Schindler und Robert Marijanovic setzt, ist bei DAZN Kommentator Elmar Paulke fest eingeplant.