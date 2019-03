Teheran (dpa) – Erstmals werden im Iran Frauen an einem internationalen Gewichtheber-Turnier teilnehmen. Das gab Ali Moradi als Präsident des nationalen Gewichtheber-Verbands bekannt.

Demnach sollen "sechs bis acht Frauen in verschiedenen Gewichtsklassen an der asiatischen Meisterschaft teilnehmen", sagte Moradi laut dem Sportdienst Varzesh. Das Turnier findet vom 18. bis zum 28. April in Ningbo in China statt. Dort können sich die Frauen laut Moradi auch für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren.

Im vergangenen Jahr waren bereits Juniorinnen zu internationalen Wettbewerben zugelassen worden. Wegen der islamischen Gesetze und Vorschriften im Iran müssen alle Frauen im Land ein Kopftuch und einen langen weiten Mantel tragen, um in der Öffentlichkeit Haare und Körperkonturen zu verbergen. Dies gilt auch für iranische Sportlerinnen. Daher dürfen sie an vielen Sportarten nicht teilnehmen oder wie im Fußball mit Kopftuch und langen Trikots und Hosen spielen. Auch die Gewichtheberinnen müssen sich in China an den islamischen Dress-Code halten.

Gewichtheben gilt neben Ringen und Taekwondo zu den Sportarten, in denen der Iran in den letzten Jahrzehnten international sowie bei Olympischen Spielen recht erfolgreich war. Daher verspricht sich das Sportministerium auch von den Gewichtheberinnen realistische Chancen auf Medaillen.

Sportdienst Varzesh, Persisch