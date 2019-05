Das 20-jährige Bestehen der Dance Factory Egeln haben die Tänzerinnen, die nicht nur aus der Bördestadt kommen,

Tarthun l „Vor 20 Jahren begannen wir als Pop-Mäuse Egeln die Zuschauer mit unseren Tanzprogrammen zu begeistern. Durch Lothar Maruhn war es dann möglich, in den Verein der Gaensefurther Sportbewegung einzutreten und aus den kleinen Mäusen wurde dann die Dance-Factory Egeln“, schaute deren Leiterin, Doris Priwitz, bei der Geburtstagsparty in Tarthun zurück.

„In den 20 Jahren gab es für uns immer sehr viele Auftrittshöhepunkte“, fügte sie hinzu. Angefangen habe das mit einem Videodreh in Köln mit Star-Choreograf Detlef D Soost und mit der Feier zum 10-jährigen Bestehen des Kinderkanals in Erfurt. Seit 2001 seien die Egelner Tänzerinnen bei den Sachsen-Anhalt-Tagen, auf den Regionalbühnen und den Bühnen von Radio Brocken sowie bei den Festumzügen und den Veranstaltungen der Volksstimme in Magdeburg nicht mehr weg zu denken. Das gleiche gelte für die jährlichen Salzlandfeste, Kirschblütenfeste, Tage der Regionen und bei „Staßfurt in Flammen“.

Dort seien die Mädchen als Backround-Tänzerinnen für Stars, wie zum Beispiel Ross Antony, Loona, Melanie Müller und viele andere, aufgetreten. Zugleich unterstützten sie Alvaro Soler bei seinem Kurzauftritt in der Berufsschule in Staßfurt. „Seit 20 Jahren haben wir jährlich ein Weihnachtsprogramm auf die Beine gestellt. Bei der Eröffnung des Ringheiligtums in Pömmelte traten die Mädchen im Steinzeitkostüm auf.

Und seit 2017 sind sie als Gasttänzerinnen im Bee Gees Musical ,Massachusetts‘ von den Italian Bee Gees, mit solchen Weltstars wie den Originalmusikern der damaligen Bee Gees, Blue Weaver, Vince Melouney sowie Dennis Bryon und den Profitänzern von der Stage School Hamburg unterwegs“, berichtete Doris Pirwitz voller Stolz und dankte allen, die die Dance Factory unterstützt haben, insbesondere den Eltern und Bördeaue-Bürgermeister Peter Fries (CDU), der den Saal bereit stellte.

Zahlreiche Gratulanten

Zu den zahlreichen Gratulanten gehörte neben Landrat Markus Bauer (SPD) auch Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE). Er sagte, die Dance Factory und ihre Leiterin seien etwas ganz Besonderes und zeichnete sie deshalb als „Ehrenbotschafter der Stadt Egeln“ mit einer Urkunde aus. Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) sagte, er sei dankbar, dass die Mädchen die Region Egeln über die Grenzen hinaus bekannt machen und übergab eine Spende.

Bilder Zu den zahlreichen Gratulanten gehörte auch Lanrat Markus Bauer. Er überreichte Doris Pirwitz eine Ehrenurkunde. Foto: René Kiel



„Gefühlt seid ihr Staßfurter“, lobte Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) die jungen Damen für ihre vielen Auftritte in seiner Stadt und überreichte eine Ehrenurkunde. Torsten Blauwitz von der Gaensefurther Sportbewegung schenkte den Tänzerinnen 1000 Euro. Dabei handelt es sich um das Startgeld vom Triathlon, sagte er.

Den Gästen gaben die Mädchen an diesem Tag eine eindrucksvolle Kostprobe ihres tänzerischen Könnens.