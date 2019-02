Für Mona Barthel ist das Turnier in Budapest beendet. Foto: Daniel Karmann Daniel Karmann

Budapest (dpa) - Mona Barthel und Andrea Petkovic sind beim Tennisturnier in Budapest ausgeschieden.

Beim mit 250.000 US-Dollar dotierten Hallenturnier in der ungarischen Hauptstadt unterlag die in der Weltrangliste auf Position 66 geführte Petkovic im Achtelfinale nach 1:30 Stunden mit 2:6, 5:7 gegen die auf Platz 87 gelistete Russin Anastasia Sergejewna Potapova. Die Neumünsteranerin Barthel (Position 80) verlor nach 2:01 Stunden in der Runde der letzten 32 mit 6:3, 4:6, 2:6 gegen die acht Ränge besser positionierte Rumänin Irina-Camelia Begu.

