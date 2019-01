Melbourne (dpa) - Rafael Nadal hat seinen 250. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier gefeiert und das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der einstige Tennis-Weltranglisten-Erste aus Spanien siegte 6:1, 6:2, 6:4 gegen den 19-jährigen Australier Alex de Minaur.

Nadal schaltete damit in Melbourne auch in seinem dritten Turniermatch einen Lokalmatador aus. Trotz des klaren Ergebnisses benötigte der 32-Jährige 2:22 Stunden für seinen Erfolg. Am Anfang des ersten und zweiten Satzes waren einige Spiele hart umkämpft. Der Gewinner von 17 Grand-Slam-Titeln und Australian-Open-Champion von 2009 trifft am Sonntag auf den erfahrenen Tschechen Tomas Berdych.

