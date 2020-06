Bukarest (dpa) - Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep wird nicht an den US Open 2020 teilnehmen.

Wie rumänische Medien berichteten, habe die Weltranglistenzweite wegen der Corona-Pandemie die Teilnahme an allen Turnieren außerhalb Europas abgesagt - mit einer Ausnahme: das Event im chinesischen Shenzen zum Ende der Saison. Nicht starten werde Halep demnach in Washington, Cincinatti und New York sowie in Peking und Wuhan (China).