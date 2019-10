Damaskus/Brüssel (dpa) - Bei der türkischen Offensive in Nordsyrien stehen sich Milizen und Militärmacht gegenüber. Wie sind die beiden Seiten für den Kampf gerüstet?

DAS TÜRKISCHE MILITÄR: Innerhalb der Nato hat die Türkei die zweitstärkste Armee nach den USA - und die türkischen Streitkräfte gelten in Militärkreisen auch als äußerst schlagkräftig. Nach Zahlen des Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) waren zuletzt mehr als 355.000 Männer und Frauen im aktiven Dienst, 260.000 gehörten zur Armee, 45.000 zur Marine und 50.000 zur Luftwaffe. Hinzu kamen knapp 157.000 Männer und Frauen in paramilitärischen Einheiten.

Zur Ausstattung der Streitkräfte gehören allein knapp 2400 Kampfpanzer, von denen zuletzt 316 deutsche Leopard 2 waren. Hinzu kommen unter anderem mehrere Tausend Artilleriegeschütze und Raketenwaffen. Die türkische Luftwaffe verfügt unter anderem über mehr als 200 amerikanische Kampflugzeuge vom Typ F-16.

DIE YPG: Die kurdischen Volksschutzeinheiten, kurz YPG, in Syrien besitzen mittlerweile große Kampferfahrung. Einen ihrer größten militärischen Erfolge feierten sie im Frühjahr 2015, als sie die lange umkämpfte nordsyrische Stadt Kobane von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) befreien konnten. An der Spitze der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und unterstützt von den USA war die YPG-Miliz danach auch maßgeblich an den weiteren Kämpfen gegen die Dschihadisten beteiligt. Im April konnten die SDF, zu denen auch arabische Einheiten gehören, die letzte IS-Hochburg im Osten des Bürgerkriegslandes einnehmen.

Die YPG mit ihren geschätzt mehreren Zehntausend Kämpfern gilt als hoch motiviert und gut organisiert. Die in Nordsyrien stationierten US-Truppen haben deren Kämpfer in den vergangenen Jahren ausgebildet. Washington lieferte auch Waffen, allerdings keine schweren. Trotzdem ist die YPG-Miliz der türkischen Armee unterlegen. Die Kurden sind im Kampf mit der türkischen Armee auch deswegen im Nachteil, da sie weder über eine starke Luftabwehr noch über eine Luftwaffe verfügen.