Neues gibt es beim SV Traktor Wust: ein neuer Vorstand wurde gewählt, ein Vereinsfest und die Erneuerung des Lichts in der Halle sind gep...

Wust l Im Amt bestätigt haben die Mitglieder des SV Traktor Wust auf der Jahreshauptversammlung den Vorstand. Nach vier Jahren stand die Neuwahl auf dem Plan. Es bleibt dabei: Enrico Reumann ist Vorsitzender, Nico Scheller Vize-Vorsitzender, Gordon Fabian Schatzmeister, Udo Zielke Verbindungsmann zwischen Verein und Gemeinde und Dietmar Schwarzlose aus Sydow Sektionsleiter Reiter.

Auch wenn das jüngeste Spiel verloren ging: die Traktor-Fußballer haben ihren Platz in der Kreisliga gefestigt.

Die Tischtennisspieler sind nun in der dritten Saison in der dritten Kreisklasse aktiv. Das jüngste Turnier am Montagabend gegen Berkau haben die Wuster 3:11 verloren.

Rund 50 Traktor-Mitglieder gibt es. Über die starken Zugänge bei den Fußballern, die inzwischen einen Kader von 20 Mann haben, freut sich Enrico Reumann. Auch über den engagierten Trainerstab mit Guido Bartsch, Branko Kautz und Gordon Spakowski sowie über die zuverlässigen Sponsoren, zu denen auch noch neue dazu kamen – deshalb werden jetzt weitere Werbetafeln an der Bande am Fußballfeld angebracht. Auf dem Platz, hinter den Toren, sind im Sommer übrigens Ballfangnetze angebracht worden.

Dank für die Pflege des Fußballplatzes

Überhaupt befindet sich das Sportgelände in sehr gutem Zustand. „Der Platz wird von den Gemeindearbeitern um Stefan Brandt sehr gut gepflegt, er ist in Top-Zustand. Vielen Dank dafür, auch dem derzeit erkrankten Dieter Pawlicke“, dem die Sportler auf diesem Wege herzliche Genesungswünsche senden.

Den Vereinsraum wollen die Fußballer jetzt malern und mit frischer Farbe wieder ansprechend herrichten. Die Erlaubnis, diese Eigenleistungen ausführen zu können, holte Neu-Ratsmitglied Gordon Fabian vergangene Woche im Gemeindeat ein. „Wir sind dankbar für diese Initiative“, so Bürgermeister Bodo Ladwig.

Aber auch die Gemeinde unterstützt den Wuster Sportverein. Und zwar nicht nur bei der Platzpflege, sondern aktuell auch bei der Finanzierung der neuen Beleuchtung in der Turnhalle. Die wird nicht nur von den Fußballern im Winter, ganzjährig von den Tischtennisspielern und Frauen genutzt, sondern auch vom Karnevalverein für die Proben und von den Kindergarten- und Hortkindern – gut ausgelastet also! Eigentlich hatte die Gemeinde für dieses Jahr 2000 Euro in den Haushalt für neue Beleuchtung eingestellt. Aber auf Wunsch der Sportler wird diese Investition auf 2020 verschoben.

Denn Traktor hat gerade den Antrag auf Fördermittel beim Landes- und beim Kreissportbund für eine neue Elektro- und Lichtanlage gestellt, die Vorhandene ist mehrere Jahrzehnte alt. „Wir sind zuversichtlich, dass unser Antrag für 2020 bewilligt wird“, so der Schatzmeister. Von den 10 000-Euro-Installationskosten würde der Landessportbund 50 Prozent, der Kreissportbund 20 Prozent, die Gemeinde 20 Prozent und der Verein 10 Prozent tragen.

Sommerturnier 2020 als Vereinsfest

Diese Eigenmittel aufzubringen, fällt dem kleinen Verein nicht ganz leicht. Aber mit verschiedenen Aktion wird Geld gesammelt. Wie mit dem Fußballturnier. Weil die Premiere in diesem Sommer so hervorragend gelang, will man im kommenden Jahr daran anknüpfen. „Vielleicht machen wir sogar einen Vereinstag daraus, an dem sich auch die Fußballer und Reiter beziehungsweise Gespannfahrer präsentieren“, blickt der Vorsitzende auf 2020. „Sicher sind dann auch wieder die Frauen der Fußballer dabei und kümmern sich wie schon dieses Jahr um die Versorgung der Aktiven und der Gäste.“