Calgary (dpa) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen die Calgary Flames verloren.

Im Derby bei den ebenfalls in der Provinz Alberta beheimateten Flames unterlagen die Oilers am Samstagabend (Ortszeit) mit 3:4 (2:2, 1:1, 0:1). Draisaitl kam auf einen Assist im ersten Drittel und hat damit 70 Punkte in der Scorerwertung. Er liegt einen Zähler hinter dem führenden Teamkollegen Connor McDavid. Edmonton belegt den siebten Platz in der Western Conference.

