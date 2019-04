Los Angeles (dpa) - Die Los Angeles Kings aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Wie die Kalifornier mitteilten, hat sich das Team mit Todd McLellan auf einen mehrjährigen Vertrag geeinigt.

Der 51-Jährige stand zuletzt bei Ligarivale Edmonton Oilers um Nationalspieler Leon Draisaitl hinter der Bande. Die Kanadier trennten sich nach etwas mehr als drei Spielzeiten im November von McLellan. Vor seiner Zeit in Edmonton hatte er für sieben Jahre in San Jose das Sagen.

Ex-Bundestrainer Marco Sturm, der in der abgelaufenen Saison sein Debüt als Assistenztrainer der Kings gab, wird laut US-Medien auch in der kommenden Saison zum Trainerstab in LA gehören. Los Angeles konnte sich in diesem Jahr als schlechtestes Team der Western Conference nicht für die Playoffs qualifizieren.

