Dominik Kahun (l) von den Pittsburgh Penguins und sein Teamkollege Evgeni Malkin (vorn/71) in Aktion gegen Torey Krug (M) von den Boston Bruins. Foto: Mary Schwalm/AP/dpa Mary Schwalm

Pittsburgh (dpa) - NHL-Stürmer Dominik Kahun fällt mit einer Gehirnerschütterung für unbestimmte Zeit aus, teilte sein NHL-Team Pittsburgh Penguins mit.

Kahun hatte sich beim 4:3 der Penguins gegen die Boston Bruins verletzt. Seit seinem NHL-Debüt in der vergangenen Saison hatte Kahun zuvor lediglich ein Spiel verpasst. Der 24-Jährige kommt in dieser Saison bislang auf 10 Tore und 17 Assists in 48 Spielen.

Die Penguins, als Dritter der Eastern Conference klar auf Playoff-Kurs, treten bei den Philadelphia Flyers an, bevor die NHL eine fünftägige Pause wegen des All-Star-Wochenendes einlegt. Danach spielen die Penguins wieder am 31. Januar.

