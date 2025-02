Beim 43. Klippenlauf in Harzgerode gingen so viele Läufer wie noch nie an den Start. Jetzt laufen die Anmeldungen für den 44. Lauf.

Harzgerode/MZ. - Der erste Startschuss für den 44. Harzgeröder Klippenlauf ist gefallen: nämlich der für die Anmeldung. „Wir mussten jetzt aufmachen. Die Leute haben uns schon gelöchert“, sagt Cheforganisator Thomas Hulsch, „die schreiben Anfang des Jahres ihre Laufkalender voll und wollen ihre Wochenenden planen.“ Der Klippenlauf, der vom Wintersportverein (WSV) Harzgerode ausgerichtet wird, findet am 1. Juni statt, einem Sonntag. Teilnehmer können auf unterschiedlich lange Strecken gehen – vom Schnupperlauf bis zum Halbmarathon. Knapp 60 Läufer haben sich schon angemeldet. „Das ist für den Start super“, sagt Hulsch.

Novum beim Klippenlauf in Harzgerode: WSV beschränkt Teilnehmerzahl

Nach dem Teilnehmerrekord beim 43. Klippenlauf im vergangenen Jahr mit 462 Finishern – angemeldet hatten sich noch mehr –, hat der WSV die Teilnehmerzahl für die 44. Auflage der beliebten Laufveranstaltung mit Volksfestcharakter allerdings erstmals begrenzt: auf 550 Starter. Die Online-Anmeldung soll regulär bis zum 28. Mai laufen, würde aber schon vorher geschlossen werden, wenn sich 500 Starter angemeldet haben. Die Zahl der Nachmeldungen am Lauftag wurde auf 50 limitiert. Damit wäre die Kapazitätsgrenze erreicht. „Letztes Jahr war es schon eng. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Teilnehmer zwei Leute mitbringt, haben wir mehr als 1.500 Leute auf dem Platz“, das sei ausreichend, erklärt Hulsch.

Nicht nur wegen der Teilnehmerbegrenzung lohnt es sich, schnell zu sein: Auch einen Frühbucherrabatt gibt es wieder. Bis zum 13. April sind Anmeldungen zum reduzierten Startgeld möglich. Je nach Strecke beträgt es 3 bis 15 Euro. Ab dem 14. April gelten die regulären Preise, die zwar etwas angehoben wurden, aber immer noch sehr moderat sind. Zumal die Unterwegsverpflegung, ein Mittagessen aus der Gulaschkanone und eine Teilnehmermedaille inklusive sind. „Das ist schon ein großes Leistungsspektrum, was wir anbieten“, sagt Hulsch. Kostenlos ist auch das Startnummernband. Das oder eine Alternative müssen Läufer jetzt auch in Harzgerode verwenden. Sicherheitsnadeln zum Befestigen der Startnummer sind nicht mehr zugelassen. Auch mit Blick auf die Örtlichkeit: Start und Ziel ist der Hundeplatz im Förstereiweg. „Wir haben nach dem Lauf immer mit Metalldetektoren und 50 Leuten den Platz abgesucht“, so Hulsch.

Ebenso gibt es unter Vorlage der Startnummer am Veranstaltungstag ermäßigten Eintritt ins Freibad.

Teilnehmer können wieder Event-Shirts bestellen

Für Nachmeldungen verlangt der WSV in diesem Jahr 5 statt 10 Euro. Damit – und mit der Begrenzung auf 50 Nachmeldungen – wolle man die Teilnehmer auf die Online-Anmeldung umlenken: für eine bessere Planbarkeit und um Stress rauszunehmen. Denn das Zeitfenster für Startnummernausgabe und Nachmeldungen beträgt nur eine Stunde. Und bis zu 100 Nachmeldungen gab es in den zurückliegenden Jahren am Starttag. „Drei Minuten vor neun stand dann immer noch wer da, der die Halbmarathonstrecke laufen wollte“, so Hulsch, „wir wollen die Leute davon abhalten, alles last minute zu machen.“

Bis zum 13. April können auch wieder eigens entworfene Event-Shirts bestellt werden. Im vergangenen Jahr war das erstmals möglich. Und auch künftig solle es jedes Jahr ein neues geben, sagt Hulsch. Die Shirts kosten 26 Euro.

Das sind die Strecken beim 44. Harzgeröder Klippenlauf:

Halbmarathon: Die Streckenlänge beträgt 21,1 Kilometer. Der WSV stuft die Strecke als anspruchsvoll ein. Sie führt über Feld-, Waldwege und Singletrails und durch einen Felsentunnel. Dabei überwinden die Läufer mehr als 400 Höhenmeter. Der Streckenrekord wurde 2019 aufgestellt: 1:21:06 Stunden. Startzeit: 9.30 Uhr. Startgeld: 15 bzw. 20 Euro.

Hauptlauf: Der Hauptlauf ist 15 Kilometer lang und verläuft wie der Halbmarathon auf Feld-, Waldwegen und Singletrails. 330 Höhenmeter sind zu absolvieren. Startzeit: 10 Uhr. Startgeld: 12 bzw. 17 Euro.

Jedermannlauf: Der Jedermannlauf ist fünf Kilometer lang. Gelaufen wird auf einer leicht profilierten Strecke – auf Forst- und Waldwegen. Startzeit: 10.06 Uhr. Startgeld: 10 bzw. 15 Euro.

Schülerlauf: Der Schülerlauf ist ein flacher Rundkurs, der über 2,5 Kilometer auf Forst- und Waldwegen entlang führt. Startzeit: 10.03 Uhr. Startgeld: 6 bzw. 11 Euro.

Wandern: Wanderer und Nordic Walker nehmen fünf Kilometer auf Forst- und Waldwegen in Angriff. Die Strecke ist leicht profiliert – wie beim Jedermannlauf. Startzeit: 9.45 Uhr. Startgeld: 10 bzw. 15 Euro.

Schnupperlauf: Kinder bis 7 Jahre laufen einen ein Kilometer langen Rundkurs auf Forst- und Waldwegen. Startzeit: 9.33 Uhr. Startgeld: 3 bzw. 8 Euro.