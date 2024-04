Endlich geht es los: In der Motorsport Arena Oschersleben steigt vom 26. bis 28. April die neue DTM-Saison. Die Rennstrecke nahe Magdeburg wird dabei zum Schauplatz eines besonderen Auftakts. Für die DTM markiert das Wochenende in Oschersleben den Start in die Saison zum 40-jährigen Jubiläum der weltweit populären Rennserie. Dabei erleben die Fans Fahrzeuge von der sieben Premiummarken Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche, in denen 20 Top-Fahrer um den Sieg kämpfen. Tickets für die DTM gibt schon ab 39 Euro auf dtm.com

Foto: dtm.com

Alle Augen sind in Oschersleben auf den Österreicher Thomas Preining gerichtet. Der Porsche-Werksfahrer sowie sein Team Manthey EMA gehen als Titelverteidiger in die Saison. Vizemeister Mirko Bortolotti zählt ebenfalls zum Teilnehmerfeld und möchte als Preinings schärfster Konkurrent aus 2023 dieses Jahr den ersten DTM-Gesamtsieg für Lamborghini holen. Auch bekannte GT3-Asse wie Lucas Auer, Ricardo Feller und Nicki Thiim sowie die drei Champions René Rast, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann greifen nach der DTM-Krone 2024.

Foto: dtm.com

Für das letztgenannte Trio hat der Auftakt in Oschersleben einen besonderen Reiz. Die drei BMW-Werksfahrer bilden das Line-up von Schubert Motorsport. Der Rennstall hat seinen Sitz in Oschersleben nur wenige hundert Meter von der Strecke entfernt und beim Heimspiel die kürzeste Anreise aller Teams. Auf dem 3,667 Kilometer langen Kurs erwarten die Teilnehmer zwei Meisterschaftsläufe, die Samstag sowie Sonntag jeweils um 13:30 Uhr starten.

Tickets für den Saisonauftakt der DTM gibt es bereits ab 39 Euro. Dabei profitieren besonders Familien: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Darüber hinaus erhalten ADAC Mitglieder einen Rabatt von zehn Prozent. Mit den Tickets sehen die Fans in Oschersleben nicht nur die Rennaction in der DTM, sondern auch das ADAC GT Masters, die ADAC GT4 Germany und den Porsche Carrera Cup Deutschland. Abseits der Rennstrecke gibt es in Fahrerlager und in der Fan Zone Autogrammstunden mit den Fahrern oder Europas größtes mobiles Bällebad zu erleben

Alle Infos zur DTM 2024 gibt es unter dtm.com.



Hier geht es zum DTM-Ticketshop.