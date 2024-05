Mega- Malle-Park-Festival am 17.8.24 in Magdeburg Open-Air-Party wird größer, krasser, lauter!!!

An diesem Samstag im August ist am Ballermann auf Mallorca tote Hose. Die großen Partytempel wie MegaPark. Bierkönig und Oberbayern gehen leer aus, denn alle Stars sind in Magdeburg. Einlass ist ab 9.30 Uhr. Mit Opener Julian Sommer startet die Ballermann-Super-Sause um 11 Uhr. Mit seinen Hits wie „Der Zug hat keine Bremsen“, „Dicht im Flieger“ oder seinem aktuellen Song „Oben ohne“ bringt er die Fans zum Ausrasten.

Der Veranstalter verspricht: „In diesem Jahr wird das Mega-Malle-Festival noch größer, noch krasser und noch lauter als die Open-Air-Party im letzten Jahr. Was unter anderem bedeutet, dass es eine noch größere Bühne und noch mehr Platz für die feiernden Ballermann-Fans geben wird. 23 Mallorca-Stars haben sich angesagt.“ Moderiert wird das Spektakel von Chris Mega und DJ-Aaron, berühmt berüchtigt von der Schinkenstraße auf Mallorca.

Im vergangenen Jahr feierten mehr als 15.000 Fans mit den Ballermann-Stars. Foto: Elbecon Event & Concert GmbH

15.000 Ballermann-Fans auf dem Malle-Mega-Festival in Magdeburg

Florian Seidel rechnet mit mehr als 15.000 Festivalbesuchern. Der Kartenvorverkauf läuft bereits seit September letzten Jahres. Was die begehrten VIP-Tickets angeht, so sind nur noch Restkarten erhältlich. Es lohnt sich also schnell zu sein, wenn man im VIP-Bereich den ein oder anderen Ballermann- oder Realitystar persönlich treffen möchte und sich mit ihnen Getränke oder Snacks vom Buffett gönnt. Außerdem gibt’s für VIPs einen separaten Eingang und extra Toiletten. Was bei einer Ballermann-Party, die von morgens bis spät in die Nacht geht von Vorteil sein kann. Klickt hier für noch mehr Infos zum Malle-Mega-Park-Festival in Magdeburg am 17.8.24 im Elbauenpark.

Line-Up Mega-Malle-Park-Festival 2024 in Magdeburg:



Mickie Krause - „Mehr Promille als IQ“

Julian Sommer - „Oben ohne“

Ikke Hüftgold - „Bumsbar“

Olaf der Flipper - „Frauen über 40“

Oli P. - „Hey Freiheit“

Lucas Cordalis - „Versprochen, dass es weiter geht“

Isi Glück -„Mallearen“

Der Bierkapitän - „Bierkapitän“

Carolina - „No No kein Radler”

Frenzy - „Malle Malle“

Micha von der Rampe -„Partyanimal“

Malin Brown - „Meine Leber ist ein Schwamm“

Kreisligalegende - „Malle is Liebe“

Marie Käfer - „ Ich liebe dich ( so fucking sehr)“

Willi Wedel - „Scheissegal! Denn das Bier ist kalt gestellt“

Kings of Günter - „Wenn der Pegel stimmt“

Caro Winter - „Gestern und Morgen“

Luxusproblem – „Thema“

