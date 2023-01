Wie Shopboostr Unternehmen dabei hilft, erfolgreiche Online Plattformen aufzubauen

Shopboostr ist eine der führenden Agenturen in Deutschland, welche den Markt für innovative Online Plattformen vorantreibt. Das Unternehmen spezialisiert sich bereits seit 2016 ausschließlich auf die Erstellung von Plattformen und Marktplätzen und hat bereits mehr als 100 Projekte bei einer erfolgreichen Markteinführung unterstützt.

Online Plattformen: ein revolutionäres Geschäftsmodell

Online Plattformen oder Marktplätze für Dienstleistungen und Produkte wie Amazon, eBay, AirBnB, Immobilienscout24, MyHammer oder Udemy sind seit Langem auf dem deutschen Markt bekannt. Das Geschäftsmodell ermöglicht einen direkten P2P-Austausch zwischen Unternehmen und / oder Endkonsumenten, indem die Plattform entweder über die Erhebung einer prozentualen Gebühr auf jedem Austausch oder eine Abo-Basis monetarisiert wird.

Seit mehr als einem Jahrzehnt besteht eine wachsende Nachfrage an Online Plattformen seitens von Unternehmen und Entrepreneuren mit einer gewissen Erfahrung in den unterschiedlichsten Branchen. Sie sind auf der Suche nach einer Plattform-Lösung für die entsprechende Industrie. Der Markt ist inzwischen bereits hart erkämpft, aber es gibt trotzdem immer noch viele Nischen, in denen sich eine Online-Plattform rentieren kann. Besonders im B2B Bereich befindet sich der Markt noch in seiner Anfangsphase und auch in B2C sowie C2C gibt es immer noch viele Möglichkeiten, eine innovative Plattform-Lösung erfolgreich anzubieten.

“Der Markt für Online Plattformen bietet immer noch diverse Nischen an. Besonders auf dem europäischen, vor allem aber auch auf dem deutschen Markt.”

Die Entwicklung einer eigenen Online Plattform ist jedoch - auch für diejenigen mit Erfahrung im Bereich E-Commerce oder Webdesign - eine schwierige Aufgabe. Eine Online Plattform erfordert spezifisches Fachwissen bezüglich des Designs und des Funktionsumfanges, sowie insbesondere bei der technischen Umsetzung und der Vermarktung. Der ganze Prozess ist deutlich komplexer als die Erstellung einer Webseite oder sogar eines Onlineshops. Trotzdem lässt sich dieser Prozess mit dem richtigen Partner an der Seite deutlich vereinfachen. Ein solcher Partner, der in den letzten Jahren mehrere Online Plattformen erfolgreich betreut hat, heißt Shopboostr, eine Agentur mit Büros in München und der Bundeshauptstadt Berlin.

So läuft der Prozess der Entwicklung einer Online Plattform mit Shopboostr ab

Dank unserer langjährigen Erfahrung im E-Commerce und bei der Entwicklung von komplexen Projekten, hat Shopboostr eine effiziente Arbeitsweise entwickelt. Diese basiert auf unserer Erfahrung, welche wir durch die erfolgreiche Erstellung von mehr als 100 Projekten für unsere Kunden erlangen konnten. Ferner orientieren wir uns an den erfolgreichsten Marktbeispielen, wie ImmobilienScout24, Amazon, eBay und Airbnb.

Im Folgenden beschreiben wir den Prozess, welcher es Shopboostr ermöglicht, die Kosten bei der Erstellung von professionellen Online Plattformen für seine Kunden zu minimieren und die Qualität auf einem sehr hohen Niveau zu halten.

Schritt 1: Bewerbungsprozess

Aufgrund der hohen Anzahl an Anfrangen, welche das Unternehmen Shopboostr auf Tagesbasis erhält, können wir leider nicht alle Projekte unterstützen. Aus diesem Grund müssen Interessentein sich zunächst um ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben. Es wird ein Formular ausgefüllt, welches mehrere Informationen vom potenziellen Online-Plattformbetreiber abfragt. Erst nachdem die Antworten von den Experten bei Shopboostr analysiert wurden, entscheidet die Agentur, ob das Projekt vielversprechend ist und ob es über das erforderliche Marktpotenzial für seinen dauerhaften Erfolg verfügt. Ist dies der Fall, folgt ein Strategiegespräch, indem das ganze Projektvorhaben im Detail besprochen wird.

Schritt 2: Konzeption

Angenommen, dass das Projekt gestartet wird, erstellt Shopboostr erst einmal ein individuelles Konzept auf Basis der besprochenen Anforderungen, sowie der gewünschten Funktionalitäten. Dabei richten wir uns nach den erfolgreichsten Marktbeispielen für die entsprechende Industrie. Bei diesem Konzept geht es um die visuelle Darstellung sowie die Gestaltung der Prozesse der Online Plattform von A bis Z, inklusive des UX / UI Designs. So stellen wir eine ausgezeichnete Usability sicher. Dieses Konzept wird selbstverständlich mit dem Kunden ausführlich besprochen und bei Bedarf entsprechend angepasst.

Die Konzeptionsphase dauert in der Regel ungefähr vier Wochen.

Schritt 3: Design

Nachdem das Konzept schon fest definiert ist, beginnt die Designphase. Dabei geht es um die professionelle grafische Darstellung aller Unterseiten der Plattform. Das Designteam von Shopboostr ist auch hier bereits mit den Marktstandards und den Best Practices beim Design auf Basis der erfolgreichsten Marktbeispiele vertraut und kann zusätzlich auf die Erfahrung aus den vergangenen Projekten des Unternehmens setzen.

Die Designphase dauert circa zwei Wochen.

Schritt 4: Programmierung

Die Programmierung von Online Plattformen ist eine Leidenschaft von Shopboostr als technisch fundiertes Unternehmen. Für die Entwicklung der Plattform wird eine passende Programmiersprache ausgewählt, mit welcher die Software entsprechend Ihrer Wünsche und Anforderungen umgesetzt wird. Dabei werden nur die besten Anbieter betrachtet, welche sich als Standard für die Entwicklung von komplexen Plattformen etabliert haben und eine hohe Performance, Sicherheit und Skalierbarkeit anbieten. Anschließend sorgt Shopboostr für das ausführliche Testen der Plattform, sodass der Kunde ein marktfertiges Produkt zum gewünschten Zeitpunkt geliefert bekommt.

Aufgrund dieses bewährten Prozesses kann Shopboostr die Entwicklungszeiten einer Online Plattform auf ca. zwei bis drei Monate minimieren. Das bei einer durchschnittlichen Entwicklungszeit von etwa fünf bis sechs Monaten bei unserer Konkurrenz.

Schritt 4: Vermarktung

Nach dem Launch der Online Plattform sorgt Shopboostr für die effiziente Vermarktung der Software über Social Media, Content-Marketing, PR, Influencer und diverse andere Marketingkanäle, welche für Online Plattformen die besten Ergebnisse liefern. Die wichtigste Aufgabe für den Erfolg einer Online Plattform besteht darin, die kritische Masse an Nutzern in der Anfangsphase so schnell wie möglich zu sichern. Dabei stehen sowohl Anbieter auf der Plattform als auch Käufer bzw. Interessenten im Fokus. Anschließend kann das Ganze skaliert werden und die Nutzerbasis mittels einiger spezifischer Marketingmaßnahmen organisch multipliziert werden.

Die Vermarktung ist ein kontinuierlicher und projektspezifischer Prozess.

Schritt 5: Wartung

Anders als andere Agenturen ist Shopboostr an dem dauerhaften Erfolg seiner Kunden interessiert und bietet aus diesem Grund eine kontinuierliche Wartung, Aktualisierung, Verbesserung sowie Erweitertung der Online Plattform mit zusätzlichen Funktionen an.



