Dessau/MZ. - Waren es nun fünf Jahre? Oder doch schon zehn? Der Stadtteil Roßlau in der Doppelstadt Dessau-Roßlau jedenfalls hat viel zu lange sein Bürgerbüro mit stabiler Besetzung und Öffnungszeit entbehren müssen.

Mit der Eröffnung des neuen Bürgerbüros im Rathaus Roßlau am Montagvormittag soll dieser lange als untragbar kritisierte Zustand jetzt der Vergangenheit angehören. Und schon in der ersten Stunde ab 10 Uhr kamen Roßlauer Bürger mit ihren Anliegen in die neue Außenstelle des gesamtstädtischen Dessau-Roßlauer Bürgeramtes Am Markt 5.

Ebenerdig und barrierefrei zu erreichen ist das Bürgerbüro in Roßlau nun gleich neben dem Eingangsbereich im Rathaus

Ebenerdig und barrierefrei zu erreichen ist das Bürgerbüro in Roßlau nun gleich neben dem Eingangsbereich im Rathaus. „Der Tresen ist nicht besetzt“ - erinnert ein Aufkleber an vormalige Zeiten ohne Ansprechpartner. Am Montag aber versammeln sich im Foyer jede Menge Kontaktpersonen aus Ortschafts- und Stadtrat sowie aus der Stadtverwaltung. Die Runde ist gelöster, freudiger Stimmung. „Wir sind sehr froh, dass wir das Bürgerbüro noch vor Jahresende in Betrieb nehmen können“, sagt Karin Krings, Abteilungsleiterin für Bürgeranliegen kurz vorm symbolischen Banddurchschnitt gemeinsam mit Stefan Horvath, dem Beigeordneten für Bürgerdienste und Sicherheit.

Die ersten Anliegen wurden noch am Montagmorgen im neuen Bürgerbüro abgearbeitet. Foto: Thomas Ruttke

Horvath erinnert sich noch sehr gut an seine erste Ortsbegehung in Roßlau nach seiner Wahl im Sommer 2022. Ein qualifiziertes Bürgerbüro wurde dringend eingefordert. Nun sei die Verwaltung erleichtert, für die Bürger der Stadt an jedem Tag der Arbeitswoche von 8 bis 18 Uhr erreichbar zu sein. Dafür haben die beiden Bürgerbüros in Dessau und in Roßlau ihre Sprechzeiten aufeinander abstimmt und eingeteilt. In Roßlau arbeiten jetzt zwei fest angestellte Mitarbeiterinnen.

In der Einarbeitungsphase hilft zusätzlich eine Dessauer Kollegin wie auch künftig in Urlaubs- oder Krankheitsfällen. Unterm Strich können die Bürger in Dessau an zwei Tagen und in Roßlau sogar an drei Tagen ihre „Wege zum Amt“ erledigen. „Wir sind eine gemeinsame Stadt. Und für einen zentralen Wert unserer Stadt steht das Bürgerbüro Roßlau: Nähe!“, hofft der Beigeordnete, dass das Büro jetzt gut angenommen wird.

Das klappte am Tag 1 schon gut. Bereits in der ersten Stunde waren Leute ins Bürgerbüro gekommen, um ihren Wohnsitz umzumelden oder einen neuen Personalausweis zu beantragen und sehr viele holten sich einen Abfallkalender 2025 in Papierform. Das Dienstleistungsangebot ist das gleiche wie in Dessau: Führungszeugnis, Meldebestätigung, Anmeldung vom Hund - das Spektrum ist vielfältig. Nur für Leistungen rund um Kraftfahrzeug und Führerschein bleibt der Kontakt oder Gang zum Ordnungsamt in Dessau unerlässlich.

Roßlaus langjährige Ortsbürgermeisterin Christa Müller freut sich, dass sich in Roßlau endlich was tut

„Jetzt tut sich endlich was für Roßlau“, freut sich die frühere langjährige Ortsbürgermeisterin Christa Müller über die vergangenen drei Tage: Der Spielplatz in der Porsestraße, die Toilettenanlage auf der Burg und nun Bürgerbüro. Gänzlich ungetrübt aber ist die Freude nicht. „Roßlau wurde systematisch abgehängt“ und mit der erfreulichen Wiedereröffnung des Bürgerbüros sei eine der Roßlauer Kernforderungen an die Stadt erfüllt worden, teilte Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD) in einer Presseinformation schriftlich mit. Stellvertreter Jörn von der Heydt ergänzt kritisch: „Der Umgang der Stadtverwaltung bleibt verbesserungsbedürftig.“ So habe er die Einladung zur Eröffnung erst am Montag um 6.03 Uhr erhalten.