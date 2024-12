Wohnungsbrand in Ortsteil von Zeitz Feuerwehr in Theißen: tote Person in Brandwohnung und verletzter Feuerwehrmann - was bisher bekannt ist

Am Montagabend rückten die Zeitzer Einsatzkräfte wegen eines Feuers in einer Wohnung aus. Es bestätigt sich, dass sich eine Person in dem Haus befunden haben soll. Was in Theißen passiert ist.