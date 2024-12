In einem leerstehenden Gebäude in Bitterfeld brennt Sonntagnachmittag ein Müllberg. Es ist nicht der erste Einsatz der Feuerwehr am Wochenende. Zufall ist das offenbar nicht.

Flammen lodern in Gebäude in der Röhrenstraße - Bitterfelder Brandbekämpfer kommen nicht zur Ruhe

In einem leerstehenden Gebäude in der Bitterfelder Röhrensteaße hat Müll gebrannt.

Bitterfeld/MZ - In einem leerstehenden Gebäude in der Bitterfelder Röhrenstraße ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 15.47 Uhr alarmiert und war mit vier Fahrzeugen und 22 Kameraden im Einsatz. Doch das war nicht ihr erster Einsatz am Wochenende. Eine ganze Brandserie hält die kameraden in Atem.

Schwarzer Rauch dringt aus dem Gebäude

bei ihrem Eintreffen am Brandort am Sonntagnachmittag quoll aus dem Erdgeschoss des Hauses hinter der früheren Konsum-Bäckerei dichter schwarzer Rauch. „Ein Löschtrupp unter Atemschutz drang über eine Steckleiterverbindung durch ein Fenster in das Haus ein“, schildert Einsatzleiter André Hempel das Vorgehen. Anschließend seien weitere Kameraden durch den früheren Eingang zum Brandherd vorgerückt.

„Dort brannten im Erdgeschoss ein Müllberg sowie alte Autoreifen.“ Vor allem letztere hätten für den schwarze Rauch gesorgt. Offenbar sei in dem Gebäude über längere Zeit Müll durch die Fenster entsorgt worden.

Das Feuer konnte von den Brandbekämpfern zwar relativ rasch gelöscht werden. Doch dauerte der Einsatz rund eine Stunde, weil man weitere Glutnester in all dem Unrat ablöschen musste. Der Müll wurde dazu mit Gabeln auseinandergezogen.

Gibt es eine Brandserie?

Das Feuer vom Sonntagnachmittag reihte sich in mehrere Einsätze der Wehr am Wochenende ein. So hatten schon Samstagnacht verschiedene Container in der Bitterfelder Bismarckstraße und in der Glück-Auf-Straße in Holzweißig gebrannt. Bereits am Freitag hatten die Kameraden einen Kellerbrand in einem leeren Gebäude im vorderen Teil der Bitterfelder Röhrenstraße löschen müssen, der möglicherweise durch eingeworfene Pyrotechnik ausgelöst worden war. Auch das feuer vom Sonntag scheint offenbar kein Zufall gewesen zu sein. Der Müll und die Reifen können sich laut Hempel kaum selbst entzündet haben.