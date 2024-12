Krumpa/MZ. - Die Vorbereitungen für die Entschärfung eines Blindgängers bei Krumpa laufen auf Hochtouren. Wie Einsatzleiter Torsten Balzer kurz vor 9 Uhr am Dienstag erklärte, erfolge gerade die Evakuierung von Krumpa. Weite Teile des Ortsteils von Braunsbedra liegen im 750-Meter-Sperrkreis, den der Saalekreis aus Sicherheitsgründen um den Fundort der 250-Kilo-Fliegerbombe einrichtet.

Als Ausweichquartier für Krumpaer, die nicht auf Arbeit sind oder bei Freunden und Verwandten unterkommen, haben die Behörden die St. Barbara-Halle in Braunsbedra eingerichtet. Das Angebot nutzten am Vormittag etwa 40 Personen. Sanitätsdienst und Kräfte der Feuerwehr holten zudem etwa ein Dutzend Krumpaer per Fahrdienst ab, die selbst nicht in der Lage waren den Ort zu verlassen.

Dieses Gebiet umfasst der 750-Meter-Sperrradius. Karte: Kreisverwaltung

Die geplante Bombenentschärfung betrifft auch den Zug- und Straßenverkehr. Sowohl die S-Bahn-Linie 11 von Halle nach Querfurt, als auch die Straße von Merseburg nach Mücheln sind ab 9.40 Uhr gesperrt.

Sollte die Evakuierung des Sperrkreises wie geplant gelingen, sollen laut Balzer die Fachleute vom Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes um 10 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Dabei müssen sie den Heckzünder entfernen. Dieser sei, so berichtete der Einsatzleiter, für das Alter von 80 Jahren in gutem Zustand.

Die 250-Kilo-Bombe hatten Mitarbeiter eines Kampfmittelräumdienstes am Montag bei Sondierungsarbeiten für die Agri-PV-Anlage im Geiseltal nahe des Hundeplatzes gefunden. Es war bereits der achte Fund in diesem Jahr im Zuge der Bauvorbereitung. Besonderheit in diesem Fall ist die flache Lage. Die Spitze der Bombe befindet sich lediglich in 40 Zentimeter Tiefe. Kratzspuren zeigen, dass sie in der Vergangenheit bereits mit landwirtschaftlichem Gerät in Berührung gekommen ist.

Diese Straßen sind von der Evakuierung betroffen