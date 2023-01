6000 Mercedes-Arbeitsplätze im Harz: Baubeginn für Daimler-Logistikzentrum bereits 2023

Bis zu 6000 neue Arbeitsplätze soll das neue Global Parts Center im Industriepark Ost in Halberstadt im Harz in Sachsen-Anhalt für die Region bringen. Von dort aus will Daimler Truck Ersatzteile in die ganze Welt liefern. Bild:

Halberstadt (us) - Offenbar bereits 2023 will Mercedes Benz im Harz bauen. Der neue Standort in Halberstadt soll offenbar ein zentraler Punkt für die weltweite Logistik von Daimler Truck werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Wir zeigen, was für das neue "Global Parts Center" und die Lkw-Sparte im Harz wichtig wird - und für die Region Harz.