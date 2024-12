In neuem Glanz: Die Skulpturengruppe mit Diana und Faun im Sieglitzer Park ist wiederhergestellt

Dessau/MZ/hth. - Spaziergänger und Radfahrer haben sie schon entdeckt: Die Skulpturengruppe Diana und Faun im Sieglitzer Park ist wieder aufgestellt worden.

Wie die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz mitteilt, sind die Restaurierungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen worden. „Diese Maßnahmen waren notwendig, da in den zurückliegenden Jahren äußere Einwirkungen sowie ein Baumsturz erhebliche Schäden an den Skulpturen verursacht hatten“, heißt es dazu in der Mitteilung.

Geld aus der Denkmalpflegeförderung des Landes Sachsen-Anhalt hat geholfen, die Figurengruppe zu restaurieren

Bis in den Spätsommer hinein wurde vor Ort am Elbwall gearbeitet, um die beschädigte Skulptur der Diana und die beiden Sandsteinpostamente instandzusetzen. Unter anderem mussten fehlende Teile ergänzt werden und es war auch eine gründliche Reinigung der Oberflächen vonnöten.

Ab Oktober wurde in der Werkstatt des Steinrestaurators und Bildhauers Andreas Hoferick am Neuabguss der Faunstatue gearbeitet, teilt die Kulturstiftung mit. Die zahlreichen Einzelteile der zerbrochenen Statue mussten dafür zunächst wieder zusammengesetzt werden.

Faun mit Böckchen (Foto: A. Hoferick)

Anschließend wurden eine Silikonform und eine Stützform aus Gips für die Abformung angefertigt. Aufgrund der komplizierten Formgebung der Statue konnte die Abformung nur schrittweise und in mehreren Einzelteilen erfolgen, die schließlich zu einem Ganzen zusammengefügt wurden.

Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch wurden die Figuren aufgestellt

Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch wurde der Faun mithilfe eines Krans auf dem Postament am Elbwall auf seinem angestammten Platz aufgesetzt.

Auch die Diana im Sieglitzer Park erstrahlt in neuem Glanz. (Foto: A. Hoferick)

Eine schützende neue Weißfassung lässt ihn und Diana nun wieder als weithin sichtbare Wegmarke erstrahlen.