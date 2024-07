Selbstgemachte Klassiker, viele Sorten und der heimliche Favorit. Was das neue Eiscafe zu bieten hat.

Neues Eiscafe „Venezia“ in Burg

Neueröffnung in Burger Innenstadt

Mawye Al Ahmdaj, Chefin Maria Costa und Rafael Silva (v.l.) freuten sich am Tag der Neueröffnung über zahlreiche Gäste.

Burg - Raffaello, Zitrone, Kaffee, Cookies, Mango – die Auswahl in der Vitrine ist groß. Mehr als 20 verschiedene Sorten bietet das Eiscafé „Venezia“ an. Jetzt feierte das Team der Eisdiele die Neueröffnung am Markt.