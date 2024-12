Querfurt/MZ. - Eine ganz unscheinbare Mail sei es gewesen, die die Stadt Querfurt im November 2022 vom Land erhalten hatte, so schilderte es Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) in seiner Rede anlässlich der feierlichen Übergabe des neuen Löschfahrzeugs am Samstag.

Angehängt an die Mail sei der Fördermittelbescheid für das Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Oberschmon gewesen. Und ein weiteres Dokument, das man erst für eine Dopplung gehalten habe. Als klar wurde, dass man für ein zweites Feuerwehrfahrzeug eine Förderung erhalte, sei das nicht zu überhören gewesen: „Dabei wurde wieder einmal deutlich, wie emotional unser Stadtwehrleiter bei dem Thema ist, denn seinen Freudenschrei konnte man aus seinem Büro quer über den Marktplatz hören“, so beendete Nette seine Anekdote.

Das Fahrzeug, das die Jubelrufe ausgelöst hatte, ist vergangene Woche im Feuerwehrdepot Querfurt eingerollt. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, das auf den Namen „Diego“ getauft wurde, bietet Platz für neun Kameraden. Einschließlich Beladung, zum Beispiel Löschwasserkreiselpumpe und Löschwassertank, kommt es auf ein Gewicht von 16 Tonnen.

Nette bedankte sich bei Staatssekretär Zimmermann

Insgesamt 610.000 Euro hat das neue Fahrzeug gekostet, 190.000 Euro wurden vom Land bezuschusst. Von 2018 bis 2024 konnte die Feuerwehr Querfurt insgesamt von vier neuen Fahrzeugen, zwei neuen Sirenen, zwei neuen Löschwasserbehältern und einem neuen Feuerwehrhaus profitieren, zählte Nette am Samstag auf.

„Ich darf an dieser Stelle sagen, dass wir zuletzt wirklich sehr gut bedacht wurden“, bedankte sich der Bürgermeister bei Staatssekretär Klaus Zimmermann aus dem Innenministerium, der nach Querfurt gekommen war.

Voraussichtlich Anfang Februar soll das neue Fahrzeug die ersten Einsätze fahren. Bis dahin sollen die Kameraden in die neue Technik eingewiesen werden.