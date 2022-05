Steigender Mindestlohn: Deshalb sorgen sich Arbeitgeber in Gardelegen in Wirklichkeit

Gardelegen - Seitdem der allgemein gesetzliche Mindestlohn am 1. Januar 2015 in Kraft trat, gibt es diesbezüglich regelmäßig Erhöhungen seitens der Bundesregierung. Iin diesem Jahr stehen sie sogar mehrfach auf dem Programm. Das sind gute Nachrichten aus Arbeitnehmersicht. Doch was hat das für die Arbeitgeber, vor allem in kleineren Betrieben, zu bedeuten?