Am Samstag beschädigen unbekannte Täter in Balgstädt einen Zigarettenautomaten. Polizei kann vor Ort sowohl Geldkassette als auch mehrere Schachteln sicherstellen.

Unbekannte sprengen in Balgstädt Zigarettenautomaten - Geld nehmen sie nicht mit

In Balgstädt haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten beschädigt.

Balgstädt/cm - In der Burkersrodaer Straße in Balgstädt wurde am Samstag etwa zwischen 1 und 9 Uhr ein Zigaretten-Automat mit Hilfe eines pyrotechnischen Erzeugnisses stark beschädigt. Da der Automat durch die Beschädigung offenstand, stellte die Polizei die Geldkassette und etwa 50 Zigarettenschachteln sicher.

Ob auch Tabakwaren gestohlen wurden, ist laut Polizei bislang unklar. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.