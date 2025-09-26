Wer kennt sie nicht, die Filmmusik des Pink Panther? Oder bei den Jüngeren von Bibi und Tina! Musik, die Bilder in den Köpfen weckt. Das Ganze aus 100 Stimmen vorgetragen - ein musikalisches Erlebnis, das seinesgleichen sucht.

Burg - Wenn 100 Menschen auf einer Bühne stehen und singen - dann macht das was mit einem. Und das geht dem Publikum genauso wie den Sängerinnen und Sängern. So ein fulminantes Erlebnis hat sich jetzt in Burg ereignet.

Gut 200 Probestunden lagen insgesamt hinter den Chören. Das Vokalensemble Burg, der Gemischte Chor Gerwisch und der Chor der Pestalozzi Grundschule Burg standen am 13. September mit ungefähr 100 Sängern und Sängerinnen noch einmal zusammen in der Stadthalle Burg auf der Bühne. Den Hut für die musikalische Gesamtleitung hatte Ivana Sieberling aus Gerwisch auf. Bis auf den letzten Platz war das Konzert ausverkauft.

Ausverkauftes Haus: In der Burger Stadthalle erklang noch einmal Filmmusik von James Bond bis Forever Young Foto: Juliane Barthel

Lieder aus Filmen wie James Bond oder Prinz von Ägypten

Filmmusik hatten sich die Chöre in diesem Jahr auf die Fahne geschrieben: Von James Bond über Pink Panther, Forever Young bis hin zum Prinz von Ägypten war alles dabei. Mitsingen, mitsummen, mitwippen - die Füße unterm Stuhl standen nicht still. „Wir haben die Titel als Vorlage genommen, aber selbst alles arrangiert“, so die gebürtige Tschechin, die für das Projekt auch drei befreundete Musikerinnen aus Tschechien gewann. Erzählt wurde eine Geschichte, die sich wie ein roter Faden durch das Programm zog.

Es wurde in vier Sprachen gesungen

Gesungen wurde teils in vier Sprachen: auf englisch, tschechisch, hebräisch und auf deutsch. Eine Herausforderung für Groß und Klein: „Hier wachsen auch Generationen zusammen. Wenn die Kleinen mit den Großen singen dürfen, dann gibt es strahlende Kinderaugen und auch die Erwachsenen sehen, wie Kinder mit bestimmten Situationen umgehen“, wusste Antje Pape, Chorleiterin des Projektchors der Pestalozzi Grundschule in Burg.

Standing Ovations für 100 Stimmen

Standing Ovations gab es schon bei den Konzerten in Gerwisch und Jerichow - auch in der Burger Stadthalle war es nun nicht anders, erklärte Ivana Sieberling, die Musik studierte und schon mit 21 Jahren ihren ersten Chor leitete: „Ich bin stolz auf meine Sänger und Sängerinnen. Wir haben für das Konzert 460 Karten verkauft. Das haben wir wirklich nicht erwartet und das ist uns ehrlich gesagt, auch noch nie passiert, dass das Interesse für einen Chorgesang so groß war.“