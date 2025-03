Eine Reise nach Norwegen ist dank einzigartiger Produkte, regionaler Traditionen und deren moderner Interpretationen stets auch ein kulinarisches Ereignis. Was die Küche im Land der Fjorde zu bieten hat und wie Köche dort Bewährtes kreativ umsetzen.

Halle/MZ - Die Naturverbundenheit der Norweger macht auch vor ihrem Essen nicht halt. Und so paaren sich spektakuläre Landschaften aus langer Küste und hohen Bergen mit einzigartigen Zutaten aus dem Meer und den großen landwirtschaftlichen Regionen. Kein Wunder also, dass Norwegen die meisten Auszeichnungen im gastronomischen Wettbewerb Bocuse d’Or besitzt. Die Stadt Stavanger kann sich gar mehrerer Michelin-Sterne-Restaurants rühmen und führt das auch auf die von mildem und feuchtem Klima verwöhnte Umgebung zurück, in der viele der norwegischen Lebensmittel gedeihen, etwa allein 80 Prozent aller im Land angebauten Gurken.