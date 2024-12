Jeber-Bergfrieden/MZ/AH. - Es sind einfache Wünsche, die am Ende des Theaterstücks von den kleinen Schauspielern vorgetragen werden. Ein Nachbar soll nicht mehr so einsam sein. Mutti soll wieder gesund werden und Vati endlich einen neuen Job finden. „Zeit der Wünsche, Zeit der Wunder, das ist Weihnachtszeit“, singen die Jungen und Mädchen der dritten und vierten Klassen und ernten tosenden Applaus.

Theaterstück als Auftakt

Das Theaterstück der Kinder der Naturparkschule Jeber-Bergfrieden kommt am Nikolaustag gut an und bildet den Auftakt des traditionellen Weihnachtsmarktes der Bildungseinrichtung. Im Stück „Das geheimnisvolle Weihnachtspäckchen“ geht es um Miss Silver, die sich grundsätzlich als Grinch gibt und nicht einmal bereit ist, ihr eigenes Päckchen zu öffnen. Es ginge allen ja sowieso nur um materielle Wünsche, macht sie klar und ist daher umso erstaunter über die vorgelesenen Weihnachtswünsche.

Schon ab August werde das Theaterstück geprobt, berichtet Franziska Böttge, die sich als pädagogische Mitarbeiterin der Schule für die Aufführung verantwortlich zeigt. In diesem Jahr sei das aufgrund vieler Textpassagen ohnehin zwingend erforderlich gewesen. Den Kindern die Botschaft, dass es Weihnachten in erster Linie um Dinge geht, die von Herzen kommen, zu vermitteln, sei in der heutigen Zeit gar nicht so einfach.

Süßes und Herzhaftes

Deutlich mehr als 100 Eltern, Großeltern und andere Gäste nutzen die Möglichkeit im Anschluss an die Aufführung, sich auf dem kleinen Weihnachtsmarkt, der vom Kollegium der Schule und vom Förderverein gestaltet ist, zu vergnügen. Während die neuen Klassenräume zu Weihnachtscafés umgestaltet sind und mit süßen Leckereien wie frischen Waffeln oder Crêpe locken, gibt es auf dem Schulhof Glühwein und Punsch sowie Herzhaftes vom Grill. Mehrere Feuerschalen sorgen für das passende Ambiente.

Die 63 Jungen und Mädchen in den vier Klassenstufen bringen sich selbst nicht nur mit dem Theaterstück ein. Im Vorfeld wird wie jedes Jahr fleißig gebastelt, sodass weihnachtliche Dekoartikel, Gebäck und allen voran Adventsgestecke feilgeboten werden können. Der Erlös dieser Artikel kommt den jeweiligen Klassenstufen direkt zugute.