Zeitzer erinnern sich an das Grauen des Bombenangriffes vor 80 Jahren auch in der Posaer Straße

Bomben auf Zeitz am 30. November 1944: Vielen Zeitzern in Erinnerungen geblieben ist das zerstörte Naether'sche Volksbad.

Zeitz/MZ. - „Ich bin sehr froh, dass Petrik Wittwika mit seinen Beiträgen in der MZ diesen Tag des Grauens wieder ins Bewusstsein gerückt hat“, schreibt Herta Kunkel, „ich kann mich an den 30. November 1944 in Zeitz nur wenig erinnern, ich war fünf Jahre alt, aber ich weiß, dass ich furchtbare Angst hatte.“

Vordergründiges Ziel der Bombenangriffe war die Brabag, das spätere Hydrierwerk in Alttröglitz. Die Treibstoff-Produktionsanlagen der Brabag wurden schwer getroffen, aber auch die umliegenden Orte wurden zu mehr oder minder großen Teilen zerstört, es waren viele Todesopfer zu beklagen. Am 30. November 1944 war Zeitz das Hauptangriffsziel. Foto: Archiv Braunert

Sie ist eine von mehreren Lesern, die die Beiträge zum wohl schwersten Bombenangriff auf Zeitz, der sogar Eingang in die BBC-News fand, mit großem Interesse verfolgt haben. Auch, „weil man das nicht vergessen darf“, wie Peter Hase am Telefon sagte. „In wenigen Monaten denken wir dann an die letzten Kriegsmonate und das Ende dieses fürchterlichen Weltkrieges, das dann 80 Jahre zurückliegt.“ Er war von seinen Eltern im Herbst 1944 aus Berlin zu Verwandten nach Zeitz geschickt worden. „Weil es da doch ruhiger war“, erinnert er sich, „aber da war die Brabag, das spätere Hydrierwerk, in der Nähe. Und die meisten Bomben, auch die, die Zeitz trafen, galten ja wohl eigentlich der Brabag.“ Er habe einiges an Zerstörungen gesehen, auch in Alttröglitz.

Sowohl bei den schweren anglo-amerikanischen Angriffen im November 1944, als auch im Frühling 1945 galten die Bomben wohl vor allem der Brabag, wie sich ein Leser erinnert, der als Junge von Berlin nach Zeitz geschickt worden war. Er sah auch zum Kriegsende die Zerstörung in Alttröglitz, die hier auf dieser zeitgenössischen Aufnahme festgehalten ist. Foto: Archiv Braunert

Wobei er meint, dass das zu Kriegsende gewesen sei. „Alttröglitz war ja wohl auch vor allem wegen der Nähe zur Brabag schwer getroffen worden und auch andere Dörfer in der heutigen Elsteraue.“ Eine Leserin, die anrief, aber anonym bleiben möchte, erinnert sich an die Flugzeuge und die Bomben. Man habe es gesehen, und es habe ihr furchtbare Angst gemacht. „Da fiel etwas vom Himmel, das alles kaputt gemacht hat, das ja auch vielen Menschen den Tod gebracht hat, wie der Zeitzer Familie Gütte. Mir hat sich das sehr, sehr eingeprägt. Ich habe heute als alte Frau noch Angst vor Feuer und kann der Silvesterknallerei so gar nichts abgewinnen.“

Auch in der Zeitzer Innenstadt fielen am 30. November 1944 bei dem schweren Angriff Bomben auf Häuser und Straßen. Zerstörte Wohnhäuser gab es in der Robert-Koch-Straße, in der Humboldtstraße und auch in der Posaer Straße, hier eine Aufnahme vom Haus Nummer 9. In der Posaer Straße erlebte ein Leser das Bombardement mit und sah danach die Schuttberge. Foto: Archiv Petrik Wittwika

Ein anderer Leser hat den Bombenangriff in der Posaer Straße erlebt. Er erinnert sich an Schuttberge vor den Häusern. Wohnhäuser, von denen ein Teil zusammengestürzt war, habe es mehrere rund um den Schützenplatz gegeben. Heute sei davon nichts mehr zu sehen, nichts erinnere an dieses Zeitzer Drama: „Das ist ja einerseits gut, aber andererseits, wenn man sich umschaut, dann ist die Erinnerung daran sehr wichtig.“