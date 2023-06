Sabrina Hartwich richtet den Friseurcontainer ein, in dem sie in Detershagen bei Burg ihren Kunden begrüßen wird.

Burg/DUR - „Ich bin so glücklich, dass es nach so langer Zeit endlich losgehen kann und so happy, wie toll der Container geworden ist.“ Aus Sabrina Hartwich spricht die pure Euphorie, wenn es um den Friseur-Container geht, der nun im kleinen Dorf Detershagen bei Burg (Jerichower Land) in ihrem Vorgarten steht. Das Modul ist das Thema im beschaulichen Ort, das Umfeld der Friseurin hat mit ihr mitgefiebert. „Die vielen Fragen danach, wann es denn endlich losgeht, kann ich nun beantworten“, sagt die 41-Jährige.

Friseurin eröffnet ihren Laden in einem Container bei Burg.(Kamera: Marco Papritz Schnitt: Bernd Stiasny)

Vor einem halben Jahr sah die Gefühlswelt der Friseurin noch ganz anders aus. Seit 2009 führte sie in der Burger Innenstadt einen eigenen Salon, in dem sie seit der Jahrtausendwende ihren Beruf erlernt und ausgeführt hatte.

Der Friseur-Container ist der erste seiner Art im Jerichower Land. Über das Internet ist die Friseurin auf die kompakte Alternative zu einem Neu- oder Anbau gestolpert. „Ich habe mich gleich verliebt und beschlossen, so etwas möchte ich auch haben.“ Ab Montag können das auch ihre Kunden.