Musiker aus Magdeburg und Umgebung haben eine neue Heimat: Im alten Umspannwerk ist auch mit Mitteln des Bundes ein Probenhaus entstanden. In Kürze soll es dort auch Veranstaltungen und Büroplätze geben. Mehr dazu im Video.

Magdeburg - In Magdeburg wurde das ehemalige Umspannwerk der Stadtwerke an der Liebknechtstraße von der Deutschen Rockmusik Stiftung zu einem Probenzentrum umgebaut. Die Räume des Probenhauses sind bei Musikern in Magdeburg und Umgebung sehr begehrt.

Das Haus erhält nun zusätzlich einen großen zentralen Raum, der noch saniert und umgebaut werden muss. Zudem wird eine Bühne eingebaut. Der "kleine Saal" könnte dann auch für Workshops genutzt werden. Es sollen leise Töne wie Akustiksessions gespielt werden. Zudem seien Lesungen und Vernissagen denkbar. Das Projekt wird staatlichen Geldern unterstützt und umgesetzt.

Im Video: Musiker beziehen Studios im Musikprobenhaus in altem Umspannwerk der Stadtwerke Magdeburg

Video: Altes Umspannwerk der Stadtwerke Magdeburg wird Heimat für Musiker (Kamera: Alexander Rekow, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Bei Bedarf können dort auch bis zu 10 mobile Arbeitsplätze für kreative Berufszweige wie Journalisten oder Fotografen eingerichtet werden.

Das Probenhaus wird voraussichtlich Anfang 2024 eröffnet. Die Fassade soll ebenfalls noch renoviert werden. Die Musiker schätzen nicht nur die optimale Probenatmosphäre, sondern auch den Austausch untereinander.