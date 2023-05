In Magdeburg befindet sich wahrscheinlich der kleinste Pub außerhalb Schottlands. Er liegt auf dem Vereinsgelände der Celtic Rings am Unterhorstweg. Neben traditioneller Gastronomie wird dort wird auch die Kunst des Dudelsackspielens praktiziert. Mehr dazu im Video.

Jörg Sorge zapft ein „Guinness“ im wohl kleinsten Pub außerhalb Schottlands. Der „Ruins Pub Loch Salbke“ in Magdeburg ist drei mal drei Meter groß.

Magdeburg - Wer den Unterhorstweg in Magdeburg hinab zum Salbker See läuft, wird mit großer Wahrscheinlichkeit vom Klang der Dudelsäcke begrüßt.

Die Klänge kommen wahrscheinlich vom Gelände der Celtic Rings Magdeburg. Dies ist ein Verein, der die schottische Kultur in Magdeburg fördert. Dort wird Dudelsack gespielt und auch Unterricht gegeben.

Zudem hat der Verein den "Ruins Pub Loch Salbke" eingerichtet, in dem schottische Traditionen gelebt werden. Dort gibt es Whiskey, schottische Gerichte und regelmäßige Whiskey-Proben.

Vereinsvorsitzender Jörg Sorge bietet Dudelsack-Unterricht an und hat einen Nachbau von Stonehenge als Übungsort. Neue Mitspieler sind willkommen, auch jüngere Interessenten. Ein Ausflug zum Salbker See ermöglicht ein Erleben der schottischen Kultur.