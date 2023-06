Video: Eröffnung in Sachsen-Anhalt - So sieht es im neuen Hellofresh-Werk aus

Barleben/DUR - Bei Hellofresh hat sich viel getan, seit die Gründer Thomas Griesel und Dominik Richter vor zwölf Jahren aus dem Wohnzimmer die ersten Kochboxen verschickten. Heute packen zwar immer noch Menschen die Lebensmittel in die Pakete, aber der Rest läuft automatisch.

Als „Leuchtturm“ in dieser Hinsicht bezeichnet CEO Griesel die neue automatisierte Produktionsstätte in Barleben, die das Unternehmen am 15. Juni 2023 feierlich eröffnete. „Das Besondere an diesem Werk ist die Technologie“, sagt Standortleiterin Michaela Smith.

Im Video: Besondere Technik und mehr Jobs am Hellofresh-Standort Barleben bei Magdeburg

Video: Blick hinter die Kulissen bei Hellofresh in Barleben (Kamera: Robert Gruhne, Schnitt: Bernd Stiasny)

Bei Hellofresh können Kunden Kochboxen kaufen, in denen sich Rezepte und die dafür nötigen Zutaten in der richtigen Menge befinden. Welche Mahlzeiten sie bekommen, wählen die Kunden vorher aus. Rund 30 Rezepte stehen jede Woche zur Auswahl. Die Box kommt dann per Post.