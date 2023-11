Halle/DUR - Dominic Baumann hat sich im Sommer entschieden beim HFC zu unterschreiben. Das es ihn so schnell in den Abstiegskampf verwickeln könnte hat er damals nicht gedacht. „Es ist für mich aber nichts Neues denn auch in Zwickau war ich damit schon konfrontiert. Keine Sorge, ich kann Abstiegskampf“, ließ der gebürtige Oschatzer im Studiotalk unverblümt wissen.

Torjäger Dominic Baumann spricht im Studio über Krisenbewältigung und sein Privatleben. (Kamera/Ton: Alexander Pförtsch, Redaktion: Torsten Grundmann)

Zudem erinnert er sich aber auch an sehr erfolgreiche Zeiten, so stieg der 28-Jährige beispielsweise vor drei Jahren in Würzburg mit seiner Mannschaft in die 2. Bundesliga auf. „Wir hatten damals auch eine ziemlich schlechte Hinrunde gespielt und schwebten dann urplötzlich in der Rückrunde auf einer Erfolgswelle.“ Fußball spiele sich eben immer wieder auch im Kopf ab.

Dominic Baumann schätzte im Studiotalk die sportliche Situation des HFC aus seiner Sicht ein, spricht offen darüber ob er die historische HFC-Saisonbestmarke „18 Tore“ auch noch knacken könne, wie er dabei auch mit dem Torwarttrainer Schwächen des gegnerischen Torwarts auslotet um noch erfolgreicher sein zu können und gibt Einblicke in sein Privatleben.