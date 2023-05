Magdeburg - Für mich ist das Tolle am Laufen, dass ich meinen Kopf frei kriege. Hinzu kommt, ich bin Polizist. Und möchte fit bleiben, auch noch mit 52“, sagt Thorsten Weise. Zehn Jahre ist es her, dass er seine Boxhandschuhe an den Nagel gehängt hat. Zu DDR-Zeiten in der B-Liga aktiv, war er auf der Suche nach einer neuen Sportart. Um sich auszupowern, ohne zu übertreiben. „Da habe ich mit dem Laufen angefangen.“ Und dazu rührt er ordentlich die Werbetrommel für den Verein Menschenzauber.

Im Video: Polizist Thorsten Weise über Laufen in Magdeburg

Spendenlauf in Magdeburg - Dieses Jahr will Thorsten Weise für den Verein Menschenzauber laufen. (Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Bernd Stiasny)

Eine Entscheidung, die der Bundespolizist nie bereut hat. Der Magdeburger kann auch Nicht-Läufern nur empfehlen, es einfach zu probieren. Zunächst mit kurzen Einheiten, die eben nicht zur Quälerei werden. Steigern ließen sich Strecken und Zeit immer noch. Bei ihm hat es nicht mal ein Jahr gedauert, bis er bereit war für seinen ersten Marathon.