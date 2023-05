Video: Straßenbahn-Surfer fällt von Tram in Magdeburger Innenstadt und wird überfahren

Auf den Straßenbahngleisen auf dem Magdeburger City-Tunnel hat sich am Donnerstagabend (4. Mai 2023) auf Höhe des City-Carré ein tödlicher Unfall ereignet.

Magdeburg/DUR - Zu einem tragischen Unfall ist es am späten Donnerstagabend (4. Mai 2023) am City-Tunnel in Magdeburg gekommen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das ist bisher bekannt:

Im Video: Tödlicher Unfall mit Straßenbahn am City-Tunnel in Magdeburg

Ein Mann verunglückte in Magdeburg tödlich, als er versuchte auf der Kupplung zweier Straßenbahn-Waggons mitzufahren. (Kamera: Ivar Lüthe / Schnitt: Bernd Stiasny)

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe teilten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Linien 1, 4, 6 und 9 wegen des Unfalls betroffen waren. Es wurden Umleitungen eingerichtet. Mit Einschränkungen musste laut Störungsmelder der MVB bis zum Nachtverkehr gerechnet werden.