Es dampft aus dem Smoker, der Grill ist angeheizt. Verschiedene Gerüche mischen sich in der Luft. Beim Streetfood-Festival auf dem Magdeburger Domplatz weht der kulinarische Duft der großen weiten Welt. Und das bis Sonntag, 19. März.

Mit Video: Internationale Köche und Live-Musik beim Streetfood-Festival in Magdeburg

Vor der Domkulisse beißen Daniela Levin und ihr Sohn Ludwig beherzt in ihren Burger. Sie lieben das Streetfood-Festival in Magdeburg.

Magdeburg - Rund 40 Köche verschiedener Nationalitäten stehen seit Freitag, 17. März 2023, mit ihren Imbisswagen auf dem Domplatz in Magdeburg und brutzeln unterschiedlichste Gerichte. Frische Zubereitung, Authentizität und Originalität sind die entscheidenden Kriterien, um die Menschen anzulocken. Was dieses Festival so besonders macht wird im Video erklärt?

Streetfood-Festival auf dem Domplatz in Magdeburg: Worauf sich die Besucher freuen können / Kamera: Sabine Lindenau, Schnitt: Bernd Stiasny

Im Hintergrund erklingt bereits Live-Musik von der Bühne, während die ersten Gäste noch überlegen, was sie als nächstes probieren. Die Portionsgrößen sind ordentlich. Darum teilen sie, um möglichst viele Gaumenfreuden zu haben.