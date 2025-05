Blick auf die gesperrte und vom Einsturz bedrohte Ringbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg. Wegen massiver Schäden ist die Brücke mitten in der Innenstadt seit 15. April 2025 gesperrt.

Magdeburg. - Die Brückensperrungen in Magdeburg und die damit verbundenen Einschränkungen nerven nicht nur Einwohner und Gäste, sie werfen auch Fragen auf. Warum wurden die Schäden am Stahl in den Brücken nicht schon früher bemerkt? Was hätte man anders machen können? Die Volksstimme sprach mit Prof. Dr. Thorsten Halle, Professor für metallische Werkstoffe an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.