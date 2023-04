Am Gründonnerstag haben Mitarbeiter von Ikea in Magdeburg gestreikt. Ihre Forderungen sind unter anderem ein Tarifvertrag sowie der Schutz ihrer Arbeitsplätze. Der Geschäftsbetrieb lief während des Streiks weiter.

Magdeburg - Am Gründonnerstag hat die Gewerkschaft Ver.di Ikea-Beschäftigte in Sachsen-Anhalt an den Standorten Magdeburg und Günthersdorf bei Halle zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Die Forderungen sind unter anderem ein Zukunftstarifvertrag sowie Schutz der Arbeitsplätze und Änderungen durch digitale Tools. „Es werden immer mehr Programme eingeführt, sodass Personal eingespart werden kann. Der Schutz der Arbeitsplätze steht für uns an erster Stelle“ so Jeannette Friedrich, Ikea-Betriebsratsvorsitzende.

Laut Pressemitteilung von ver.di verweigert die Unternehmensleitung weiterhin die Tarifverhandlungen. Die Ikea-Geschäftsführung in Magdeburg nahm ein Gesprächsangebot der Volksstimme nicht an.