Halle (Saale)/MZ - Warum werden im Sommer eigentlich Badeverbote aufgrund eines Blaualgenbefalls verhängt? Emilia Sawaki ist eine der drei Schülerinnen des Georg-Cantor-Gymnasiums in Halle, die dieser Gefahr einmal auf den Grund gegangen sind und mit ihrer Arbeit beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen haben.

Die 16-Jährige stellt erst einmal klar, dass Blaualgen eigentlich keine Algen sind, sondern es sich um so genannte Cyanobakterien handelt. Zusammen mit Aurelia Serfling und Chiamaka Michelle Okoro hat sie Wasserproben in Halle genommen, darunter am Frauenbrunnen in Neustadt, am Wasserspielplatz in Heide Süd oder am Göbelbrunnen auf dem Hallmarkt. An Orten also, wo Menschen sich tatsächlich bei Hitze auch abkühlen.

Die Proben haben sie im Labor untersucht. Und sie wurden fündig. „Es gibt auch in Halles Springbrunnen Cyanobakterien“, sagt Emilia Sawaki, schränkt zugleich aber ein, dass es rund 1.500 verschiedene Cyanobakterien gebe und die in Halle entdeckten wohl eher zu den ungefährlicheren zählen.

Mit ihrer Arbeit haben die drei Gymnasiastinnen nun den Landeswettbewerb in der Kategorie Biologie gewonnen. Insgesamt wurden am Donnerstag in Halle sechs Landessieger in unterschiedlichen Kategorien gekürt, die nun am 58. Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“ in Bremen teilnehmen werden. Das heißt: Elf junge MINT-Talente aus Sachsen-Anhalt können noch auf den Bundestitel hoffen.