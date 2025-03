In Sachsen-Anhalt leben nach Schätzungen zwischen 36.000 und 40.000 Muslime. Für sie hat eine besondere Zeit im Jahr begonnen.

Mit Video: Zehntausende Muslime in Sachsen-Anhalt feiern Ramadan

Schätzungsweise 35.000 bis 40.000 Muslime leben in Sachsen-Anhalt. (Archivfoto)

Magdeburg - Für Tausende Muslime in Sachsen-Anhalt hat am Samstag der Fastenmonat Ramadan begonnen. Gläubige Muslime verzichten im Ramadan von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex.

Abends kommen sie häufig zum gemeinsamen Fastenbrechen zusammen. Unter anderem für Kinder und Jugendliche gelten andere Regeln. Ab dem 30. März wird das Ende des Ramadans beim anschließenden Zuckerfest gefeiert.

Video: Islamischer Brauch: Der Fastenmonat Ramadan - wann er beginnt und was er bedeutet (Redaktion, Schnitt: Jonas Schweer und Matthias Pabst, epd)

Dachverband wächst auf 17 Gemeinden

Das Fasten während des Ramadans ist eine der fünf Säulen des Islam. Nach Schätzungen des Dachverbands der islamischen Gemeinden in Sachsen-Anhalt leben rund 36.000 bis 40.000 Muslime im Land. Zum Dachverband zählen inzwischen 17 Gemeinden, unter anderem in Magdeburg, Stendal, Dessau-Roßlau, Halle, Merseburg und Schönebeck.

Weltweit gibt es rund 1,6 Milliarden Muslime. Nicht für alle Muslime beginnt der Ramadan am selben Tag. Je nach Mondkalender oder Auslegung beginnt der Fastenmonat für Gläubige am Sonntagabend oder am Montagabend. Entscheidend ist die Sichtung des Neumondes.